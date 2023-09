Postępy w modernizacji argentyńskich czołgów TAM

Do standardu TAM 2C podniesiono około połowy z 231 pozostających w linii wozów. Warto podkreślić, że argentyńskie TAM-y służą już ponad czterdzieści lat i przez cały ten czas połowa floty nie przechodziła większych modernizacji. Pozostałe wozy wciąż pozostają w "podstawowej" konfiguracji. W 2022 roku argentyński resort obrony postanowił ponownie zmodernizować wozy do nowego standardu – TAM 2CA2.

Czołg TAM w podstawowej konfiguracji, przed modernizacją do wersji TAM 2C. Widoczne podobieństwo kadłuba do niemieckich Marderów.

Minister Taiana wyraził zadowolenie z postępów prac i wyraził nadzieję, że do końca roku jednostki otrzymają kilka zmodernizowanych wozów. Do 2030 roku do standardu 2CA2 zostaną doprowadzone siedemdziesiąt cztery czołgi – w podstawowej konfiguracji TAM i zmodernizowanej TAM 2C – z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejnych trzydzieści.

Co ważne, przy tej samej okazji podpisano także inne umowy, w tym jedną, w której rząd Brazylii udzieli gwarancji finansowych i kredytów na eksport towarów produkcji brazylijskiej – także sprzętu wojskowego – do Argentyny. Może być to kluczem do potencjalnej sprzedaży Guarani i zaradzi problemom finansowym Argentyny przy próbie pozyskania sprzętu wojskowego.