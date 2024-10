Wygasłe wulkany potencjalnym źródłem pierwiastków ziem rzadkich

Pierwiastki ziem rzadkich napędzają rozwój nowych technologii. Znajdują zastosowanie w smartfonach, telewizorach z płaskim ekranem, magnesach, a nawet pociągach i pociskach. Są one również niezbędne do rozwoju pojazdów elektrycznych i technologii energii odnawialnej, takich jak turbiny wiatrowe.

To grupa 17 pierwiastków. W jej skład wchodzą dwa skandowce i wszystkie lantanowce. W przyrodzie nie znajdziemy ich w czystej postaci, bo niezwykle łatwo reagują w obecności tlenu i wody. Występują w minerałach i są skoncentrowane głównie w skorupie ziemskiej. Popyt na metale ziem rzadkich gwałtownie rośnie, a ma to związek z odchodzeniem od paliw kopalnych i nowymi technologiami. Szacuje się, że popyt na te pierwiastki wzrośnie pięciokrotnie do 2030 roku.

Aby to sprawdzić przeprowadzili w swoich laboratoriach symulacje erupcji wulkanów. Umieścili skały podobne do tych bogatych w żelazo z wygasłych wulkanów w małych kapsułkach wykonanych z metali szlachetnych. Następnie poddaliśmy je ciśnieniu podobnemu do tego, które występuje na głębokość 15 kilometrów w skorupie ziemskiej i podgrzali je do temperatury 1100 stopni Celsjusza, topiąc je.