Nowe ustalenia dotyczące ciemnej energii i jej wpływu na rozszerzający się Wszechświat

DESI to międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy ponad 900 naukowców z całego świata. To jeden z wielkoskalowych przeglądów nieba, którego celem jest zmapowanie 40 milionów galaktyk i stworzenie największej i zawierającej najdokładniejsze pomiary trójwymiarowej mapy kosmosu. DESI jest częścią Teleskopu Mayalla o średnicy zwierciadła wynoszącej 4 metry i znajduje się na szczycie Kitt Peak w Arizonie. Instrument umożliwia badanie historii ekspansji Wszechświata i tajemniczej ciemnej energii.

Ogromne możliwości DESI pozwalają badaczom spojrzeć 11 miliardów lat w przeszłość. Światło z odległych obiektów kosmicznych dociera do DESI, umożliwiając naukowcom mapowanie kosmosu takim, jakim był w młodości, a jednocześnie śledzenie jego ekspansji. Ale pełne zrozumienie ewolucji Wszechświata wiąże się z rozwikłaniem jednej z największych tajemnic kosmologicznych, czyli ustaleniu, czym właściwie jest ciemna energia.

- Dane DESI to ogromny wzrost w porównaniu z wszystkim, co zebraliśmy wcześniej – mówi Kelly Douglass z Uniwersytetu Rochester. - Próbka galaktyk i kwazarów zebrana w pierwszym roku pracy DESI jest już sześciokrotnie większa niż połączone pomiary ze wszystkich poprzednich badań spektroskopowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 40 lat – dodaje. Ale to dopiero początek. Pełny zbiór danych, jak sugerują badacze, umożliwi bliższe przyjrzenie się początkom naszego Wszechświata – okresowi, w którym Wszechświat przechodził szybką, wykładniczą ekspansję.