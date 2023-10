Rosyjski sprzęt w Izraelu. Masakruje sprzęt przeciwnika

To właśnie Kornety są źródłem wielu problemów izraelskich sił (IDF), bowiem ta rosyjska broń od początku konfliktu stanowi jedno z największych zagrożeń dla tamtejszych pojazdów opancerzonych.

Opracowana przez rosyjskie przedsiębiorstwo KBP Tuła w 1994 r. broń 9M133 Kornet (w kodzie NATO AT-14 Striggan) to następca systemu 9K113 Konkurs. Prace nad tym drugim rozpoczęto jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, więc z czasem postanowiono usprawnić portfolio rosyjskich systemów przeciwpancernych.

Tak powstał Kornet, który charakteryzuje się naprowadzaniem laserowym . To gwarantuje, że każdy z pocisków 9M133 jest w stanie precyzyjnie trafiać w określone cele. Producent zadbał, aby sprzęt był uniwersalny, w związku z czym możliwe jest odpalanie pocisków zarówno z przenośnych wyrzutni, jak i na ruchomych platformach, czyli np. na transporterach opancerzonych. Kornet charakteryzuje się obecnością głowicy kumulacyjnej lub paliwowo-powietrznej, a donośność pocisku przekracza 5 tys. m.

Na nagraniu opublikowanym przez profil NAFOrrest Gump na platformie X przedstawiona jest likwidacja izraelskiego wozu opancerzonego Panther, który jest przygotowany do bezpiecznego transportowania nawet 14 żołnierzy. Zewnątrz i wewnątrz został uszczelniony izolacją termiczną, która chroni przed przedostawaniem się do środka ognia. Panther APC wykorzystuje do ostrzału karabiny maszynowe kal. 7,62 mm. Podkreślić należy jednak, że wspomniane pociski Kornet bez trudu radzą sobie również z niszczeniem izraelskich czołgów Merkawa.