Rosyjska Flota Czarnomorska wzbogaci się o nowoczesną korwetę. Będzie uzbrojona w pociski manewrujące Kalibr

Korweta rakietowa projektu 22800 Karakurt Tsiklon została zbudowana w Stoczni Zaliv w Kerczu na Półwyspie Krymskim, a jej wodowanie odbyło się latem 2020 roku. Projekt 22800 typu Karakurt to najnowsza klasa rosyjskich korwet rakietowych dla rosyjskiej marynarki wojennej. Korweta jest zbudowana z wykorzystaniem technologii stealth i wyposażona w nowoczesne urządzenia do sterowania walką, wykrywania, naprowadzania i komunikacji. Okręty typu Karakurt są zdolne do osiągnięcia i utrzymania morskiej przewagi nad wyznaczonym obszarem morskim oraz do wykonywania precyzyjnych uderzeń rakietowych w krytyczne obiekty znajdujące się na terytorium wroga.