Rosjanie znów kradną. Nielegalne wykopaliska na okupowanych terenach

Jak donosi Ukraińskie Stowarzyszenie Archeologów, na terenie okupowanego przez Federację Rosyjską Krymu rozpoczęły się nielegalne wykopaliska. Wygląda na to, że okupanci chcą wydobyć jak najwięcej eksponatów z antycznego greckiego miasta Chersonezu i wywieźć je do swojego kraju. Jest to obiekt będący zarówno muzeum archeologicznym jak i rezerwatem, został on też wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.