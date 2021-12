Zaawansowany system przybrzeżny Rosjan

– Rozmieszczenie tych przybrzeżnych systemów rakietowych jest ważnym krokiem w zapewnieniu Rosji bezpieczeństwa militarnego na jej wschodnich granicach i wzmocnieniu jej zdolności do przeciwdziałania wszelkim możliwym zagrożeniom. Biorąc pod uwagę, że Japonia nie zrezygnowała z roszczeń terytorialnych wobec Federacji Rosyjskiej, staje się oczywiste, że jest to krok podejmowany przez kierownictwo wojskowe w celu zmuszenia Tokio do zaprzestania bezsensownej presji na nasz kraj – stwierdził Korotczenko w rozmowie z RIA Novosti. Należy mieć oczywiście na uwadze, że agencja, która przytacza jego słowa, jest własnością państwa i realizuje przekaz zgodny z linią polityczną Kremla.