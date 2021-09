Rolls-Royce zaczyna współprace z USAF. Zbuduje nowe silniki bombowców B-52

Rolls-Royce wyprodukuje silniki do B-52

Jak wynika z oświadczenia opublikowanego przez Rolls-Royce, to właśnie brytyjski producent luksusowych samochodów zyskał uznanie USAF i w swoim zakładzie w Indianapolis w stanie Indiana, będzie wytwarzał silniki F-130 przez następne 30 lat. Do tej pory silniki do B-52 dostarczała firma Pratt & Whitney, ale mają być one wycofane z użycia do 2030 roku.