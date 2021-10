"Przyjmujemy z zadowoleniem". Talibowie reagują na słowa Putina

Zdaniem szefa resortu obrony Tadżykistanu, to właśnie wydarzenia z ostatnich miesięcy związane z wycofaniem wojsk koalicji międzynarodowej z terytorium Afganistanu oraz niezdolność nowych władz do samodzielnego utrzymania kontroli nad państwem przyczyniły się do gwałtownego wzrostu aktywności terrorystycznej. Mirzo ocenił, że wszystko to wpływa na dalszą degradację sytuacji wojskowo-politycznej w kraju rządzonym przez talibów.