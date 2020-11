Przełomowa szczepionka na grypę. Powstała dzięki roślinom

W artykule opublikowanym w The Lance możemy przeczytać o trwających pracach nad nową szczepionką na grypę . Została ona opracowana, dzięki roślinom tytoniowych występujących w Australii, zawierającym białka wirusa grypy.

Nowa szczepionka na grypę

Każdego roku naukowcy muszą opracować nową skuteczną szczepionkę na grypę, ponieważ wirus często mutuje. Na szczęście prace nad ulepszaniem dostępnych rozwiązań są o wiele łatwiejsze niż praca nad szczepionką od zera, jak to ma miejsce w przypadku szczepionki przeciw COVID-19 .

W najnowszym badaniu naukowcy wyhodowali zmodyfikowaną Nicotiana benthamiana, roślinę tytoniową występującą w Australii. Zmiany wprowadzone do genomu rośliny spowodowały, że wytworzyła ona tylko zewnętrzną powłokę wirusa grypy. Następnie naukowcy ją ekstrahowali i oczyścili, by stworzyć szczepionkę przeciw grypie.

Naukowcy przetestowali szczepionkę pochodzenia roślinnego w dwóch badaniach klinicznych. Obecnie trwa III faza badań, która ustali skuteczność i bezpieczeństwo nowej szczepionki. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, środek ma szansę na dopuszczenie do powszechnego użycia.

Na podstawie pierwszych testów, przeprowadzonych na grupie 10 100 osób w wieku od 18 do 64 lat, naukowcy ustalili, że ich szczepionka daje "podobny poziom ochrony, co szczepionki stosowane komercyjnie". W drugim badaniu wzięło udział prawie 13 tys. osób w wieku powyżej 65 lat i u nich również poziom ochrony był podobny, co w przypadku innych dostępnych szczepionek.