Peak Design Travel Backpack 45l: Najlepszy plecak dla podróżników? [TEST]

Podróżowanie to sztuka. Najczęściej - sztuka kompromisów. Czy zdecydować się na pojemną i oferującą wygodny dostęp walizkę, czy raczej na łatwy w transporcie i znacznie bardziej uniwersalny plecak? No i jak zabezpieczyć notebooka, pomieścić ubrania… gdzie rozmieścić drobiazgi, które mogą być potrzebne po drodze?

Dziś testujemy plecak, który ma być remedium na te problemy. Peak Design Travel Backpack 45 ma być pojemny i dostępny jak walizka, dawać się nosić jak plecak i oferować możliwości, o których nawet nie marzyłeś. Świetnie. A teraz zobaczymy, jak to wyszło - dobrze, źle, czy brzydko!

W cyklu wideorecenzji TL;DR nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.



Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu. Konstanty Młynarczyk, TL;DR

THE GOOD: Cechy dobre

Jeśli czegoś można być pewnym, biorąc do ręki rzeczy markowane przez Peak Design, to na pewno tego, że będą wykonane na najwyższym poziomie. No i proszę, Travel Backpack 45l jest wykonany na najwyższym poziomie. Materiał, z którego został uszyty jest przyjemny w dotyku, sprawia wrażenie bardzo pancernego i jest wodoodporny, podobnie jak zamki - cokolwiek włożysz do środka, będzie bezpieczne. Plus!

Peak Design znany jest też z tego, że lubi tworzyć systemy współpracujących ze sobą i uzupełniających się wzajemnie sprzętów. I znów, tu też mamy tego doskonały przykład. Do plecaka idealnie pasują należące do systemu lekkie i wygodne wkłady: pokrowce na ubrania w dwóch różnych rozmiarach, pokrowiec na buty, podróżna kosmetyczka i fantastycznie pojemna i przemyślana torba na sprzęt elektroniczny i akcesoria. W ten sposób wszystko ma swoje miejsce także po rozpakowaniu - super!

Jeśli będziesz chciał Travel Backpack 45l nadać jako bagaż rejestrowany, możesz schować pas biodrowy i szelki, zostawiając gładką torbę z uchwytami niemal z każdej strony - od góry, po bokach, a nawet na plechach i od dołu (to zresztą plus sam w sobie). Jeśli zastanawiacie się, jak się chowa szelki, wystarczy przypomnieć sobie, co jeszcze - oprócz systemów - kocha Peak Design. Tak, magnesy! Ja zresztą też bardzo je lubię i z przyjemnością daję plus.

Następny plus za to, że plecak można powiększyć o dodatkowe 10 litrów rozpinając dwa zamki błyskawiczne, albo zmniejszyć i przystosować do noszenia prawie jak plecak miejski, zapinając dwie napy. Do tego przegrodę w komorze głównej można rozpiąć i zwinąć, uzyskując jedną wielką przestrzeń. Tak, jak będzie ci wygodnie.

Zdecydowanie do cech dobrych zaliczam wygodną i bezpieczną kieszeń na notebook (mieści się nawet taki z ekranem 17") z dodatkową kieszonką na tablet, kieszonkę na drobiazgi "szybkiego dostępu" i szereg kieszonek wewnętrznych, w tym jedną z organizerem i dwie w tej opcjonalnej przegrodzie, dostępne z jej obu stron.

Właśnie - to jest wielkie dobro tego plecaka: ilość sposobów, na jakie można dostać się do zapakowanych do niego rzeczy. Od tyłu, od strony pleców otwiera się jak wygodna walizka. Z przodu można, po otworzeniu suwaka komory, odsunąć przegrodę i… proszę bardzo. Wreszcie, można otworzyć plecak także z każdego boku, łatwo wyciągając to, czego akurat potrzeba. Fantastyczne, bardzo, bardzo to lubię i daję duży plus!

Wreszcie coś, co też jest bardzo charakterystyczne dla Peak Design, czyli rozliczne mocowania na paski, pozwalające troczyć najróżniejsze ładunki w najróżniejszych miejscach. W komplecie są dwa paski, ale można dokupić więcej, są uniwersalne. A gdzie się chowa się te dwa…? W specjalnej kieszeni, zamykanej - oczywiście! - na magnesy.

THE BAD: Cechy złe

Z rzeczy złych, na początek drobiazg, który wygląda jak nietypowa dla Peak Design pomyłka projektanta. Plecak ma kieszonkę na dane adresowe właściciela, na wypadek, gdyby się zgubił. Plecak, nie właściciel. Ale kieszonka jest tak umieszczona, że zanim ktoś ją znajdzie, prędzej trafi na dokumenty, bilet czy portfel w którejś z innych kieszeni…

Wyraźnym minusem Travel Backpack 45 jest cecha, która wynika wprost ze wszystkich jego niezwykłych możliwości. Waga. Wszystkie te dodatkowe paski, klapki, uchwyty, zamki i magnesy swoje ważą, więc nie zdziw się, że w porównaniu ze zwykłym, prymitywnym plecakiem ten będzie zauważalnie cięższy.

THE UGLY: Cechy brzydkie

Peak Design wspomina, że Travel Backpack 45l mieści się w limitach wymiarów dla lotniczego bagażu podręcznego. Niestety, to nie do końca prawda. Różne linie lotnicze mają różne wymogi w tej kwestii, a ten plecak jest o centymetr - tak, o centymetr! - za wysoki i o centymetr za gruby, żeby spełnić te najczęściej spotykane w Europie… Ok, pewnie nikt nie zauważy, ale dbałość o detale jest jedną z cech, jaka wyróżnia Peak Design, więc naprawdę mogli zadbać i o ten.

PODSUMOWANIE

To może być jedyny bagaż, który weźmiesz ze sobą w podróż. Wygodniejszy do samolotu niż zwykły plecak, o niebo lepszy do noszenia po bezdrożach niż walizka, superelastyczny w pakowaniu i używaniu, pełen drobiazgów i rozwiązań ułatwiających i uprzyjemniających życie w drodze. Peak Design Travel Backpack 45l to jeden z najlepszych plecaków dla podróżników. Tylko biorąc go jako bagaż kabinowy zostaw w środku trochę luzu, żeby ukryć te nadmiarowe centymetry.