Oglądasz seriale w ten sposób? Jesteś w grupie ryzyka

Nie możesz oderwać się od telewizora i pochłaniasz każdy kolejny odcinek serialu bez przerwy? To znaczy, że praktykujesz tzw. binge watching. Naukowcy postanowili zbadać, jaki ma to wpływ na organizm. Wyniki badań mogą cię zaskoczyć.

Dziesiątki kanałów telewizyjnych na wyciągnięcie ręki – często również za darmo dzięki bezpłatnym telewizjom internetowym – a do tego mnogość serwisów streamujących wideo na żądanie. Netflix, HBO Max, Prime Video i wiele innych platform oferują niezliczone ilości seriali, które zatrzymają cię na długie godziny przed telewizorem lub telefonem.

Kompulsywne oglądanie seriali, które charakteryzuje się oglądaniem po kilka odcinków produkcji z rzędu, tzw. binge-watching, ma wpływ na organizm człowieka. Zbadali to naukowcy z Chin, a wyniki badań opublikowali w czasopiśmie "Neurourology and Urodynamic". Jak ustalili eksperci, praktykowanie binge-watching może przyczynić się nawet do rozwoju cukrzycy. Jeśli więc spędzasz przede telewizorem długie godziny, możesz być w grupie ryzyka.

Wpływ kompulsywnego oglądania seriali na organizm

Chińczycy udowodnili, że oglądanie telewizji co najmniej pięć godzin dziennie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nokturii, czyli konieczności skorzystania z toalety dwa lub więcej razy w ciągu nocy. To wniosek płynący z analizy odpowiedzi 13 294 ankietowanych osób w wieku 20 lat i starszych, spośród których 32 proc. odpowiadających skarżyło się na częste budzenie się w nocy, jeśli w ciągu dnia spędzili dużo czasu przed telewizorem.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ponadto zespół naukowców zaobserwował, że długie sesje oglądania telewizji (lub streamingów) wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Wskazują tutaj przede wszystkim na fakt, iż siedzący tryb życia powoduje zatrzymywanie płynów w nogach, a to prowadzi do rozwoju cukrzycy – podaje portal The Guardian, powołując się na czasopismo "Neurourology and Urodynamic".

Zobacz także : Coś się stanie na dnie Atlantyku. Może zmienić świat

"Oglądanie telewizji zwykle jest związane ze spożyciem napojów, co prowadzi do zwiększonego spożycia płynów" – czytamy. To zaś oznacza, że długie godziny spędzone przed ekranem telewizora lub telefonu mogą doprowadzić do zaburzeń neurologicznych, a te w dalszej kolejności wywołują dysfunkcję pęcherza. Uczeni podkreślają też, że oglądanie telewizji może mieć wpływ na długość snu i jego ogólną jakość. To z kolei jest ściśle powiązane z występowaniem nokturii.

Zespół z Chin apeluje, że niezbędne jest obecnie kontrolowanie czasu spędzanego przed telewizorem. Zdaniem naukowców większość ludzi nie przejmuje się tym, że w ciągu nocy kilkukrotnie budzi się, by wyjść do toalety. Zwracają przy tym uwagę, że tego typu zaburzenie może wskazywać na cukrzycę, w związku z czym warto zasięgnąć rady u lekarza.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski