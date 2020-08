Niezwykłe odkrycie w Izraelu. Naukowcy: ludzi kremowano już 9 tys. lat temu

Najnowsze badania naukowców opublikowane na łamach czasopisma "PLOS ONE" opisują wykopaliska w miejscu, gdzie doszło do najwcześniej znanej ludziom kremacji zmarłych. Odkryto, że na Bliskim Wchodzie palono zwłoki już 9 tysięcy lat temu .

Choć znane są starsze przypadki palenia ludzi, to z reguły kremacji podlegały ich kości. Nie można też wykluczyć, że zmarli mieli przypadkowy kontakt z ogniem. Znalezisko na neolitycznym stanowisku Beisamoun w Dolinie Jordanu w Izraelu dowodzi, że mamy do czynienia z typowym i celowym spaleniem świeżych zwłok.

Zespół naukowców z French National Center for Scientific Research (CNRS) pod kierownictwem Fanny Bocquentin, odnalazł starożytny dół kremacyjny, w którym namierzono szczątki kompletnych zwłok, spalonych podczas tradycyjnych uroczystości pogrzebowych. Badacze wskazują na fakt, iż kości były starannie uporządkowane, co może oznaczać, że ciało zostało spalone w całości.

Szczątki należały do młodego mężczyzny. Naukowcy datują zabytek na lata 7031-6700 p.n.e.

Badacze poinformowali, że kości znalezione w specjalnym dole z izolowanymi ścianami wykazały oznaki zniekształcenia, co dowodzi, że zostały rozpalone do około 500 stopni Celsjusza. Paliwem było drewno, jednak znaleziono również ślady fitolitów z łusek pszenicy. Niewykluczone więc, że w ramach tradycyjnego rytuału pogrzebowego, wraz ze zmarłym do dołu złożono pożywienie.