"Nie chcemy waszych latających śmieci". Błąd Ukraińców, czy zwykłe nieporozumienie?

Na wstępie warto zaznaczyć, że władze Ukrainy w oficjalny sposób nie odniosły się do ostatnich doniesień na temat australijskich myśliwców F/A-18 Hornet. Ukraiński serwis New Voice, który również opisuje sprawę, zaznacza, że może być ona "nieporozumieniem między Australią i Ukrainą". Trudno jednak ocenić, czy takie zdarzenie faktycznie miało miejsce, zwłaszcza że Ukraina rozpaczliwie potrzebuje samolotów, aby chronić swojej przestrzeni powietrznej.

Z kolei w lipcu 2023 r. Wasyl Miroszniczenko, ambasador Ukrainy w Australii, potwierdził, że podjęto odpowiednie rozmowy w sprawie nabycia 41 myśliwców F/A-18 Hornet. Maszyny mogły być znacznym wzmocnieniem dla Sił Powietrznych Ukrainy, ponieważ są w stanie lądować i startować na krótkich pasach startowych, a ich wytrzymałe podwodzie pozwala to robić nawet na lotniskach pozostawiających sporo do życzenia.

W tym samym czasie dziennikarze Australian Financial Review mieli uzyskać wyłączny dostęp do raportu o stanie 41 myśliwców F/A-18 Hornet. Wynikało z niego, że jedynie 14 sztuk nadaje się do ewentualnego transferu na Ukrainę - 11 jednomiejscowych oraz 3 dwumiejscowe myśliwce. Ich stan miał być "zadowalający". W podobnym terminie Ukraina rozpoczęła negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi i państwami Europy odnośnie transferu myśliwców F-16 Fighting Falcon.