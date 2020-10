Neutralizacja bomby z czasów II wojny światowej. Ewakuacja mieszkańców Świnoujścia

Neutralizacja bomby w Świnoujściu

W związku z planowaną neutralizacją niewybuchu w dniach 12-16 października w Świnoujściu będą obowiązywały pewne zmiany. W godzinach od 7.00 do 17.00 ograniczone będą przeprawy promowe w mieście, a przeprawa promowa „Centrum” (promy Karsibór) będzie wyłączona z użytku. Od 9.00 do 17.00 zamknięty będzie most w Karsiborze. Dodatkowo będzie obowiązywał zakaz przebywania w wodzie.