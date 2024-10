Naukowcy są niepotrzebni? Badania za 15 dolarów

Nauka może wyglądać inaczej. Nowy model sztucznej inteligencji opracowany przez japońską firmę Sakana AI, o nazwie AI Scientist, został zaprojektowany do automatyzacji pracy badawczej. Pozwala on na generowanie pomysłów, prowadzenie eksperymentów, a także pisanie i recenzowanie publikacji naukowych. Model ten jest zdolny do tworzenia setek artykułów tygodniowo, ale nie jest idealny. Jego wady mogą stanowić zagrożenie zarówno dla etyki badań naukowych, jak i bezpieczeństwa.