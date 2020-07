NASA znalazła bakterie. Znajdowały się w najbardziej sterylnym obiekcie badawczym agencji

NASA dba o czystość i sterylność

W celu uniknięcia podobnych problemów, NASA dba o sterylność sond badawczych, łazików czy innych przedmiotów wysyłanych w kosmos, wykorzystująca zaawansowane technologie do ich oczyszczania. Agencja chce, by były one wolne od jakichkolwiek bakterii oraz zanieczyszczeń. Nie zawsze jest to jednak możliwe.