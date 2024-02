Największy wąż na świecie? Naukowcy odkryli nowy gatunek

Zespół badaczy z Queensland w Australii, na zaproszenie plemienia Waorani, udał się do Amazonii w Ekwadorze. Ich celem było poszukiwanie anakond, o których krążyły plotki, że są największe na świecie. Naukowcy odkryli nowy gatunek, którego nazwali północną zieloną anakondą (Eunectes akayima).

Eksperci ustalili, że nowo odkryty gatunek anakondy różni się genetycznie o 5,5 proc. od południowej zielonej anakondy, która żyła prawie 10 mln lat temu. Profesor Fry zauważył, że to istotna różnica, biorąc pod uwagę, że ludzie różnią się od szympansów zaledwie o 2 proc.

© The University of Queensland

Anakondy to ogromne węże-dusiciele, które nie są jadowite. Żyją one w pobliżu wody w ciepłych regionach Ameryki Południowej. Według brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej, zielone anakondy są najcięższymi wężami na świecie. Najcięższy znany osobnik ważył 227 kg i miał 8,43 metra długości oraz 1,11 metra w obwodzie. Choć pytony siatkowe bywają dłuższe od anakond, często mierząc ponad 6,25 metra, są to zwierzęta lżejsze.