Milionerzy: pytanie o film Pół żartem, pół serio warte 40 tys. złotych

Uczestniczka "Milionerów" zadzwoniła po pomoc do syna, jednak ten nie był w stanie jej pomóc. Ostatecznie kobieta zdecydowała się zaryzykować i zaznaczyła odpowiedź D. Okazało się to dobrą decyzją.

"Pół żartem, półserio"

"Pół żartem, półserio" ("Some Like It Hot") to komedia z 1959 roku, w której główne role zagrali Tony Curtis (Joe) o Jack Lemmon (Jerry). Film wyreżyserował Billy Wilder, na podstawie opowiadania Roberta Thoerena i Michaela Logana. Fabuła opowiada o dwóch przyjaciołach, którzy przebierają się za kobiety i wstępują do żeńskiej orkiestry, by ukryć się przed mafią. Tam poznają Sugar Kowalczyk (Marilyn Monroe).