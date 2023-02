Ludzkość ma jeszcze jednego przodka. Przełomowe odkrycie nowego gatunku

Sztuczna inteligencja rozwiązała jedną z największych zagadek dotyczących ewolucji człowieka. Znalezione w 2018 r. szczątki nastolatki sprzed 50 tys. lat w Jaskini Denisowej nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "co to za gatunek?". Naukowcy wyodrębnili z pozostałości praczłowieka cechy charakterystyczne dla neandertalczyków i denisowian . Nie potrafili jednak jednoznacznie wskazać, który gatunek reprezentuje znalezisko.

Fragmenty kości znalezione w Jaskini Denisowej (należące do nieznanego wcześniej gatunku)

Aż do dzisiaj, kiedy to SI dowiodło, że znalezisko sprzed pięciu lat stanowi osobliwą krzyżówkę podejrzewanych dotychczas gatunków: neandertalczyków i denisowian. Algorytm na podstawie dużych zbiorów danych (DNA) powiązał wiele odnalezionych szczątków z gatunkiem, który powstał na skutek krzyżowania się dwóch prehistorycznych przodków ludzi. Przez długi czas wiele odkryć naukowców stanowiło zagadkę właśnie z uwagi na brak 100-procentowej pewności dotyczącej ich pochodzenia. Sztuczna inteligencja powiązała jednak fragmenty DNA z istniejących baz naukowców i wykazała, że tysiące lat temu dochodziło do wielu połączeń, których efektem było m.in. zagadkowe znalezisko z 2018 r.