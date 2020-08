Koronawirus wcale nie jest jak grypa. Może poważnie wpływać na tarczycę

Badanie wykonane przez włoską lekarkę dr Ilaria Muller pokazało, że 15 procent osób, które zachorowały na Covid-19 wykazywało symptomy uszkodzenia tarczycy. Skutkowało to niebezpiecznie wysokim poziomem hormonów tarczycy we krwi.

Dr Ilaria Muller miała "idealną" sytuację do zbadania wpływu koronawirusa na tarczycę. Pracuje w szpitalu w Milanie, do którego wysyłani byli chorzy na Covid-19 w pierwszych miesiącach epidemii koronawirusa we Włoszech. Warto przypomnieć, że był to kraj najmocniej dotknięty przez pandemię w początkowych miesiącach.