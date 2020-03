Koronawirus w Łodzi potwierdzony? Ministerstwo Zdrowia dementuje

W sieci pojawił się informacje o tym, że potwierdzono zakażenie koronawirusem u jednej z pacjentek przebywającej w łódzkim szpitalu. Ministerstwo Zdrowia nie zmieniają swojego stanowiska - nie potwierdzają zakażenia.

Specjaliści przypominają, że pojawienie się koronawirusa w naszym kraju to tylko kwestia czasu . Jednak zamiast siać paniki, należy rozsądnie podchodzić do problemu, a osoby, które chcą uzyskać dodatkowe informacje mogą skorzystać z infolinii uruchomionej wczoraj przez NFZ.

W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym RCB wysyła wiadomości SMS do wszystkich osób, które wracają do Polski z zagranicy, zwłaszcza z Włoch. We Włoszech bowiem potwierdzono już 12 zgonów spowodowanych koronawirusem.