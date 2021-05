Kofeina może zabić. Naukowcy ostrzegają przed skutkami przedawkowania

Według Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, jedna łyżeczka kofeiny w proszku stanowi równowartość około 28 filiżanek kawy. Na całym świecie odnotowano wzrost zgonów związanych z przedawkowaniem kofeiny. Najprawdopodobniej wielu kulturystów nie stosuje się do zaleceń producenta i przekracza zalecaną dawkę suplementu. Jednym z przykładów była 26-letnia mieszkanka Londynu. Zgłosiła się do szpitala po spożyciu dwóch czubatych łyżek kofeiny w proszku, co stanowiło około 20 gramów tego związku chemicznego.