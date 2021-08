Grenlandia: Spadł pierwszy deszcz w historii

Ulewne deszcze na Grenlandii padały przez dwa dni minionego weekendu. Są one poważnym zagrożeniem, bo roztopy mogą przyczyniać się do poważnych uszkodzeń pokrywy lodowej. Dodatkowo problem powstaje, gdy deszczowa woda zamarza. Lód powstały w wyniku kompresji śniegu i firny (formy przejściowej między śniegiem a lodem firnowym) jest zazwyczaj jasny i dobrze odbija promienie słoneczne. Z kolei lód powstały z deszczu jest ciemniejszy i pochłania więcej promieni słonecznych, co przyśpiesza topnienie lodu.