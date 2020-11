Google pracuje nad rozwiązaniem dla niewidomych sportowców. Dzięki niemu będą mogli biegać bez pomocy innych

Naukowcy w ramach projektu Guideline opracowali nową technologię dla niewidomych osób, która wymaga użycia smartfonu połączonego z siecią i słuchawek. Smartfon (przymocowany w talii) pełni funkcję "oczu", które śledzą żółtą linię namalowaną na ziemi. Informacje z telefonu są wysyłane do aplikacji AI na serwerze Google, gdzie są stale przetwarzane. Następnie są one konwertowane na dźwięki docierające do biegacza za pośrednictwem słuchawek.