Google ogłasza koniec projektu Loon. Nie opłaca się

To koniec projektu Loon

Firma opracowała balony, które unosiły się w stratosferze na wysokości do 18 km do 25 km. To za ich sprawą twórcy chcieli zbudować powietrzną sieć bezprzewodową, która zapewniałaby internet o prędkości do 1 Mbit/s. Projekt okazał się jednak nieopłacalny i Google zdecydował o jego zakończeniu.