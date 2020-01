F-35 bez offsetu. Zakup nowych samolotów może przyspieszyć

Ministerstwo Obrony Narodowej sugerowało, że umowa offsetowa na myśliwce F-35 jest zbyt kosztowna dla Polski. Komitet Offsetowy zgodził się z tą opinią i z pomysłu zrezygnowano.



Co to oznacza w praktyce? Wiele wskazuje na to, że proces kupna samolotów F-35 przyspieszy. Według serwisu milmag.pl, który powołuje się na nieoficjalne informacje, umowa na dostawę pierwszej transzy samolotów F-35 może zostać podpisana "w ciągu kilku miesięcy".