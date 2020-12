Dwa nowe okręty dla Marynarki Wojennej RP. Zwodowano ORP Mewa i H-13 Przemko

W Gdańsku oficjalnie ochrzczono trzeci niszczyciel min projektu 258 (Kormoran II). Okręt otrzymał imię Mewa, a jego matką chrzestną została Anna Kułagin. Mewa to trzeci i ostatni z zamówionych przez MW RP niszczycieli min. Oprócz ORP Mewa, trwa także budowa okrętu ORP Albatros, który ma zostać ukończony pod koniec 2021 roku. Oprócz ORP Mewa, zwodowano także holownik H-13 Przemko.

Pojazd opracowany przez Teledyna został wyposażony w funkcjonalny moduł BlueView MB2250. Pozwala on na szerokie możliwości skanowania dna pod pojazdem, co przekłada się na szybsze przeszukiwanie obszaru. To z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo.