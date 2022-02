Dlaczego drogie słuchawki są drogie? 3 modele w cenie od 1,5 tys. zł

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Jak nosić?

Jeżeli szukacie słuchawek, to w pierwszej kolejności musicie określić sposób noszenia. Wyróżniamy cztery typy: douszne, dokanałowe, nauszne i z tak zwanym przewodnictwem kostnym. W pierwszych dwóch przypadkach słuchawki wkłada się bezpośrednio do uszu, ale dokanałowe wchodzą głębiej do kanalika usznego. Modele nauszne to dwa głośniki połączone pałąkiem i otoczone poduszkami zwiększającymi komfort noszenia, a także zapewniającymi izolację od otoczenia. Ostatni typ używa kości czaszki jako rezonatorów.

Ważne parametry

Po wybraniu odpowiadającego wam typu słuchawek, należy spojrzeć na ich parametry. Pierwszy to pasmo przenoszenia. To parametr oznaczający jak niskie i wysokie dźwięki mogą być odtworzone przez słuchawki. Z jednej strony wydawałoby się, że najlepsze będzie możliwie najszersze pasmo, ale z drugiej - uważa się, że ludzkie ucho jest w stanie rejestrować zakres od 20 do 20 000 Hz. Istotna jest też dynamika wyrażana w decybelach. Im jest wyższa, tym słuchawki zagrają głośniej bez dodatkowego wzmocnienia. Warto także postawić na modele z aktywną redukcją szumów, która pozwoli wam kompletnie odizolować się od otoczenia. Oczywiście z tej funkcji należy korzystać z rozmysłem, zwłaszcza poruszając się po chodnikach i przejściach dla pieszych.

Kryterium wyboru

Sprzęt, który wzięliśmy pod uwagę to modele topowych producentów i ciekawostką jest fakt, że w przedziale cenowym od 1500 zł ciężko trafić na słuchawki dokanałowe. Zamiast tego można kupić zaawansowane konstrukcje nauszne, choć znalazło się miejsce dla pary "pchełek". Sprawdźmy zatem specyfikację wybranych najdroższych bezprzewodowych słuchawek na rynku, bo skupimy się właśnie na tych bez kabla.

Luksusowy dźwięk

Zaczynamy od najdroższego modelu - Bang & Olufsen Beoplay HX. Są to słuchawki nauszne z dość klasycznymi parametrami. Ich głośność jest na poziomie 95 dB, a pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 20 do 20 000 Hz. Mamy tu także najwyższej jakości wykonanie, elegancki wygląd i redukcję hałasu z otoczenia. Maksymalny czas pracy po naładowaniu baterii do pełna wynosi do 35 godzin. Muszle wykonano z aluminium i skóry naturalnej. Specjalnie zaprojektowane zawiasy i pianka dopasowująca się do kształtu uszu sprawiają, że można je idealnie dopasować. Sterowanie odbywa się z pomocą dotykowego interfejsu lub głosem.

Na maksa

Druga propozycja Apple AirPods Max, które również kosztują ponad 2 tys. zł. W tej cenie otrzymujecie słuchawki z aktywną redukcją szumów, adaptacyjnym korektorem i dźwiękiem przestrzennym z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy. Nauszniki posiadają szereg czujników takich jak optyczny, pozycji, wykrywania etui oraz akcelerometr i żyroskop. Jest tu także 10 mikrofonów, które dbają o redukcję hałasu i wysoką jakość rozmów. Akustyczna pianka zapamiętująca kształt oraz obracające się niezależnie nauszniki sprawiają, że według producenta słuchawki dopasowują się do każdej głowy. Sterowanie jest podobne jak przy Apple Watch, a więc mamy tu pokrętło Digital Crown.

Najdroższe z najmniejszych

Trzecia pozycja to wspomniane pchełki i tu różnica cenowa jest dość spora. Słuchawki Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport kosztują bowiem około 1,7 tys. zł. Jest to jeden z najdroższych modeli słuchawek dokanałowych na rynku. Już sama ich budowa zasługuje na uwagę, ponieważ producent zastosował gumę, silikon teksturowany i aluminium. Dzięki funkcji Beosonic i obsłudze kodeków AAC oraz Qualcomm aptX użytkownik może liczyć na wysokiej jakości dźwięk. Dodatkowo model ten jest odporny na kurz, zachlapanie i pot. Producent deklaruje pracę do 30 godzin przy umiarkowanym poziomie głośności.