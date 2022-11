Co pisał Karol Darwin? Korespondencja twórca teorii ewolucji dostępna dla każdego

Uniwersytet Cambridge zrobił ogromną przysługę wszystkim fanom Karola Darwina i jego dokonaniom. Brytyjska uczelnia stworzyła specjalne, internetowe archiwum, w którym zamieszczono 15 tys. listów napisanych w latach 1822-1882 (są to zarówno listy napisane przez samego Darwina, jak i te, które otrzymywał). Jest ono dostępne online dla wszystkich zainteresowanych osób.

Listy pozwalają lepiej poznać samego Darwina. Tworzą obraz jego życia i pozwalają zauważyć, jak zmieniało się jego spojrzenie na świat, a szczególnie na słynną teorię ewolucji. Ta ogólna teoria rozwoju życia, która stała się podstawą nauki o ewolucji organizmów i kształtowała zarówno politykę, jak i naukę, opiera się na koncepcji tzw. doboru naturalnego. Jest to mechanizm prowadzący do kierunkowych zmian osobników w populacji. Dzięki niemu organizmy są lepiej przystosowane do panujących warunków środowiskowych.