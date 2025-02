Cmentarzysko samolotów w Rosji. Niektóre spoczywają na dnie jeziora

Myśliwiec trafił do Moskwy, po czym uzyskał licencję eksportową i został przekazany do warsztatu Jima Pearce’a w West Sussex w Anglii, gdzie przeszedł kompletną renowację. Finalnie odnowiony samolot kupiono dla amerykańskiego Niagara Aerospace Museum w Buffalo w Nowym Jorku, gdzie pozostaje wystawiony do dziś.