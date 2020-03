WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Wiadomości + 2 ciscokoronawirus oprac. Bolesław Breczko 1 godzinę temu Cisco przekazuje 225 milionów dolarów na walkę z koronawirusem Cisco przeznaczy 225 milionów dolarów na wsparcie zarówno globalnych, jak i lokalnych działań na rzecz walki ze skutkami COVID-19. Firma chce wesprzeć w pierwszej kolejności szkoły i szpitale, a także zabezpieczyć tzw. technologie krytyczne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Getty Images) Sytuacja związana z COVID-19 zmienia się dynamicznie i wpływa na porządek funkcjonowania państw, firm oraz rodzin na całym świecie. Biznes musi odnajdywać się w nowej rzeczywistości i zapewnić ciągłość działania. Ogłoszone w ubiegłym tygodniu zaangażowanie firmy we wsparcie klientów i partnerów w budowaniu środowisk pracy zdalnej to pierwszy krok na drodze do zapewnienia spokoju, dzięki technologiom, organizacjom i użytkownikom wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Organizacje non-profit walczą o to, by dalej móc służyć społecznościom, ponieważ liczba wolontariuszy maleje z powodu wymuszonego przez zaistniałą sytuację dystansu społecznego, a darowizny są zagrożone z powodu problemów finansowych, z którymi boryka się coraz więcej gałęzi gospodarki. Dlatego też firma Cisco przeznacza 225 milionów dolarów na pomoc zarówno w globalnych, jak i lokalnych działaniach na rzecz walki z pandemią COVID-19. Dodatkowo firma uruchamia wolontariat pracowniczy dla 77 000 osób. Wspieranie działań w wymiarze globalnym W ramach zobowiązania, Cisco przeznaczy 8 milionów dolarów i rozwiązania warte 210 milionów dolarów. Większość środków zostanie przekazana na wspieranie opieki zdrowotnej i edukacji, działań rządów i zabezpieczenie krytycznych technologii. Część z nich zostanie przeznaczona na Fundusz Solidarności Reagowania na COVID-19 przy ONZ, wspierający międzynarodowe wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rzecz zapobiegania, wykrywania i zarządzania rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Dzięki bezpłatnym ofertom z zakresu narzędzi bezpieczeństwa i współpracy firma oferuje również możliwość dostępu do krytycznych technologii osobom znajdującym się na pierwszej linii frontu – ratownikom i personelowi medycznemu, ale również pracownikom jednostek administracji publicznej. Do tej pory udało się już pomóc zabezpieczyć pracę online ponad 2,2 miliona osób, a aplikacja do współpracy Cisco Webex ułatwiła wirtualne spotkania przedstawicielom rządów Francji, Kanady, Niemiec, Kolumbii i innych państw na całym świecie. Wsparcie dla organizacji trzeciego sektora Tysiące pracowników Cisco zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych w 180 krajach stara się pomóc w każdy możliwy sposób. Aby wesprzeć te działania, Fundacja Cisco uruchomiła kampanię, w ramach której przeznaczy do 5 milionów USD w formie dotacji i funduszy uzupełniających. Powołano kilka funduszy, aby wesprzeć szereg organizacji pozarządowych w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), na obszarze EMEAR (Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji) oraz obu Amerykach. Dodatkowo, w tym tygodniu Cisco rozpoczyna 72-godzinną wewnętrzną kampanię „Ofiarowujmy razem” aby zachęcić pracowników do przekazywania darowizn. Ponadto, Fundacja Cisco przeprowadziła akcję zbierania datków od pracowników. Firma podwoi uzyskaną kwotę do łącznej wartości 4 milionów dolarów i przeznaczy 1 milion USD w formie dodatkowych dotacji na pomoc dla swoich partnerów non-profit. Dodatkowo Cisco do spółki z firmą IBM poinformowało o szerokim udostępnieniu rozwiązania do pracy zespołowej online – Cisco Webex oraz usług zarządzania i wsparcia dla sektora edukacji w Polsce. Pracownicy – wolontariusze – będą jednocześnie udzielać instrukcji i wsparcia wszystkim zainteresowanym użytkownikom w czasie rzeczywistym. Już teraz do tej akcji przystąpiło 500 wolontariuszy z obu firm. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze