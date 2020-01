Chłopiec połknął słuchawkę AirPods. Skończyło się wizytą w szpitalu

7-letni chłopiec otrzymał AirPods, bezprzewodowe słuchawki od Apple, jako gwiazdkowy prezent. Trzymał jedną z nich w ustach, kiedy zakrztusił się i przypadkowo ją połknął. Nie obyło się bez wizyty w szpitalu.

Niegroźny incydent

Chłopiec trafi do szpitala, gdzie zbadali go lekarze. Uznali, że przedmiot samoistnie zostanie wydalony z jego organizmu. Wydali go w ciągu najbliższych kilku dni i wszystko będzie w porządku.