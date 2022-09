Bruce Willis stanie się "nieśmiertelny". Wszystko dzięki tej technologii

Co więcej, fałszywy wizerunek można wykorzystać w czasie zbliżonym do rzeczywistego podczas wideorozmów. Tym samym deepfake może posłużyć przestępcom do oszustw i wyłudzeń. Na szczęście istnieją sposoby, które pozwalają rozpoznać, czy nasz rozmówca to deepfake. Sposoby weryfikacji ewentualnego oszusta przedstawiał niedawno Łukasz Michalik.