Boeing znowu może mieć kłopoty. Firma zarzuca im kradzież technologii

Boeing kupił tylko po to, aby podebrać patenty i pracowników, rzucając przy okazji kłody pod nogi? Według start-upu Zunum Aero tak właśnie było i to dlatego firma musiała upaść. Sprawa trafiła do sądu.

Zunum Aero miało ambitne plany