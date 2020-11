Bill Gates gratuluje Bidenowi zwycięstwa. Ma nadzieję, że zapanują nad pandemią

Bill Gates jest wyraźnie zadowolony ze zwycięstwa Joego Bidena. Powodów jest zapewne wiele. Jednakże kluczowe były decyzje administracji Donalda Trumpa w sprawie pandemii koronawirusa. Gates miał zupełnie inne spojrzenie na sytuację, a prezydenta nie interesowały jego rady. Do dziś w Stanach Zjednoczonych zachorowało ponad 10 milionów ludzi, a zmarło ponad 243 tysiące.

Najbardziej Gatesem wstrząsnęła decyzja Trumpa o odcięciu się od WHO na początku tego roku. Współzałożyciel Microsoftu stwierdził, że "jest to bardziej niebezpieczne, niż może się wydawać". Pod koniec kwietnia Fundacja Billa i Melindy Gatesów ogłosiła, że przekaże dodatkowe 150 milionów dolarów na walkę z COVID-19, zwiększając łączny wkład w wysokości 250 milionów dolarów. Część środków trafiła do Światowej Organizacji Zdrowia.