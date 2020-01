Australia. Samolot zawrócił na lotnisko. Wszystko przez problemy ze skrzydłem [Zobacz wideo]

Boeing należący do australijskich linii lotniczych musiał zawrócić na lotnisko w Brisbane po tym, jak załoga samolotu dostrzegła problemy z jednym ze skrzydeł. Usterkę zauważył też pasażer samolotu. Do sieci trafił krótki film obrazujący awarię.

To nie była przyjemna niedziela dla pasażerów samolotu lecącego z Brisbane do Melbourne. Załoga Boeinga należącego do linii lotniczych Virgin Australia Airlines podjęła decyzję o powrocie na lotnisko, gdy wykryto problemy ze skrzydłem maszyny. Wcześniej niepokojącą usterkę zauważył jeden z pasażerów. Do zdarzenia doszło 19 stycznia 2020 roku.