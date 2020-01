Australia płonie. Gracze Destiny 2 mają szansę pomóc

Pożary lasów w Australii wyrządziły ogromne szkody. Ludzie z całego świata starają się pomóc poszkodowanym, oraz wesprzeć organizacje chroniące zwierzęta, czy też samych strażaków, którzy do walki z żywiołem oddali całe serce. Pojawił się nowy sposób na pomoc.

Nad Australią trwają aktualnie burze, które częściowo uspokoiły żywioł . Niemniej jednak one też wyrządzają pewne szkody. Popiół powstały w pożarach spłynął tonami litrów wody do rzek i stawów, powodując śmierć wielu ryb. A wydawało się, że jest już lepiej.

Cały świat stara się pomóc Australii - teraz mogą także gracze Destiny 2

Koszulka została wyceniona w europejskim sklepie na 27,99 Euro . Jak informują producenci, całkowity zysk ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Australii. Wśród docelowych instytucji Bungie wymienia: New South Wales Rural Fire Service (straż pożarna) oraz WIRES, największą organizację zajmującą się ratowaniem dzikich zwierząt w Australii.

Wyrażający chęć zakupu muszą wziąć pod uwagę, że koszulki nie dotrą do nich w ciągu kilku dni. Bungie zaznacza, że jest to przedsprzedaż, a produkty trafią do rąk klientów dopiero w ciągu 6-8 tygodni. Wszyscy, którzy zakupią t-shirt, dostaną także kod na dodatkowy emblemat w grze.