Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 czytnikkindle Patryk Wieczorek 4 godziny temu Alternatywa dla książki. Czytnik w dobrej cenie Coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami nie tylko podczas pracy, oglądania filmów czy grania, ale również podczas lektury. Jeśli dotychczas zdarzało ci się czytać książki na urządzeniach mobilnych, warto postawić na zdrową dla oczu alternatywę. Wybierz czytnik dopasowany do swoich upodobań. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Czytniki są o wiele wygodniejsze niż tablet czy smartfon Źródło: Shutterstock Jeśli nie przywiązujesz się zbytnio do papierowych wydań i nie uśmiecha ci się wypożyczać książek z biblioteki, jest sposób na to, by znacznie poszerzyć swoją biblioteczkę niewielkim kosztem. Warto sięgnąć po książki w wersji elektronicznej. Mniej światła, mniej problemów Jeśli zdarza ci się czytać książki elektroniczne z poziomu smartfona lub tableta, szybko przekonasz się do czytników. Największą różnicą między czytnikiem, a innymi urządzeniami jest sposób wyświetlania treści. Urządzenia pokroju Kindle czy inkBook nie emitują podczas działania światła, co sprawia, że czytanie ebooka przypomina normalną lekturę w wersji papierowej, a oczy się nie męczą. Takie rozwiązanie pozwoliło ograniczyć do minimum zużycie energii. W efekcie czytniki działają naprawdę długo, o wiele dłużej niż smartfon czy tablet. Dostosowany do osób starszych Urządzenie jest przy tym niebywale wygodne w obsłudze i pozwala dostosować wyświetlane treści do upodobań i użytkowników. W przeciwieństwie do plików pdf, które nie mają praktycznie żadnych możliwości edycji tekstu, ebooki w formatach mobi i epub pozwalają na o wiele więcej. Książka dopasowuje się do rozmiaru strony, dzięki czemu nie musisz ciągle sunąć palcem po ekranie chcąc dokończyć jedną linię. Dodatkowo możesz dopasować rozmiar i typ czcionki, a nawet zmienić kolor tła tak, by jak najmniej męczyć oczy. Zakup czy subskrypcja? Ceny ebooków wciąż nie odbiegają zbytnio od ceny zwykłego wydania papierowego, to jednak nie oznacza, że nie warto czytać wydań elektronicznych. W sieci znajdziesz mnóstwo platform oferujących dostęp do szerokiej biblioteki książek i czasopism w ramach miesięcznej subskrypcji. Jeśli dużo czytasz, warto postawić na taką formę obcowania z literaturą. Możesz dopasować plan subskrypcji do swoich potrzeb i zrezygnować z niej kiedy chcesz. Książki pobierasz z poziomu aplikacji, nie musisz wychodzić z domu lub czekać na dostawę. Dodatkowo w niektórych abonamentach otrzymujesz również dostęp do audiobooków, których możesz słuchać wszędzie – w samochodzie, podczas spaceru czy w trakcie prac domowych. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze