5G działa już nawet w Himalajach. Chińczycy postawili pierwsze maszty

Zbudowało łącznie 177 kilometrów linii przesyłowej, doprowadzając zasięg sieci 5G do jednego z obozów pod Mount Everest. Postawiono również dwie BTS w obozie pośrednim, a więc zasięg sięga aż do 5800 m. n.p.m. Do zbudowania infrastruktury wykorzystano 8 ton sprzętu. Ktoś musi też zadbać o wsparcie techniczne tych stacji i to całodobowe. Stworzono więc zespół złożony z 12 osób.