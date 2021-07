1 z 7 5 nietypowych cech czołgu M1A2 Abrams

Polska zakupi 250 czołgów podstawowych M1A2 Abrams w najnowocześniejszej wersji SEPv3. To jedne z najlepszych wozów bojowych na świecie, które cechują się kilkoma nietypowymi rozwiązaniami, wśród których co najmniej dwa dobrze odpowiadają polskiemu podejściu do pojazdów.