Zapasy na kryzys? Ministerstwo uspokaja - są lepsze sposoby na ochronę przed koronawirusem

Zapasy na kryzys to zdaniem niektórych jedyne rozwiązanie w uniknięciu zarażenia koronawirusem. Inną opinię na ten temat ma Ministerstwo Zdrowia, które nie doradza paniki, a zaleca profilaktykę. Na swojej stronie przypomina o najważniejszych procedurach.

Zapasy na kryzys - nad tego typu rozwiązaniem zastanawia się coraz więcej Polaków. Wszystko za sprawą epidemii koronawirusa, która dotarła już do naszego kraju. Zaniepokojeni rodacy obawiają się wzrostu liczby zachorowań nad Wisłą, w związku z czym udają się do sklepów i wykupują sporą ilość towaru jak np. makaron, mleko czy cukier. Wszystko po to, aby zabezpieczyć się przed ewentualną kilkunastodniową kwarantanną, którą będą musieli przejść we własnym domu.