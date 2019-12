Woda za 5 zł czy za 1200 zł? Nietypowa instalacja zachęca do picia kranówki

Nietypowa instalacja składająca się ze stosu butelek z wodą stanęła w centrum Pszczyny. Władze miasta przypominają, z czym wiąże się wybór wody z kranu zamiast w plastikowych butelkach.

Woda z kranu nie tylko smaczna, ale i tańsza ponad 200-krotnie (Fotolia)

Urząd Miasta w Pszczynie oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej postanowiło w niecodzienny sposób przypomnieć mieszkańcom miasta, że woda z kranu nadaje się do picia - jest smaczna, a przy tym znacznie tańsza niż butelkowana alternatywa.

Instalacja składająca się z kilkunastu butelek, w których znajduje się tysiąc litrów wody przypomina mieszkańcom, by podejmowali świadomy wybór podczas zakupu wody. Na instalacji czytamy, że tysiąc litrów wody z kranu w Pszczynie kosztuje 5,72 zł. Aby kupić taką samą ilość wody w plastikowych butelkach trzeba kupić 666 butelek po 1,5 litra każda, co przekłada się na ok. 1200 zł.

To prawie 210 razy drożej niż woda z kranu, jednak władze zwracają uwagę na kwestie dbania o środowisko naturalne. 666 butelek to 33 kilogramy plastiku - wybierając kranówkę nie tylko dbamy o portfel, ale również o środowisko.

- Nasza pszczyńska woda ma dobrą jakość i co również istotne, jest dużo tańsza od wód butelkowanych. Cieszę się, że ruszyła ta kampania, ponieważ ma ona także wymiar ekologiczny, bowiem każde 1000 l wody butelkowanej to około 33 kg plastikowych odpadów. A jeśli możemy zaoszczędzić, a przy okazji zrobić coś pożytecznego dla środowiska, to warto się nad tym zastanowić – powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.