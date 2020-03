Visa i Mascercard podniosą limit płatności bez PIN-u. Zmiany mogą nastąpić w tym roku

Visa i Mascercard chcą podniesienia limitu transakcji zbliżeniowych bez konieczności podawania PIN-u z 50 do 100 zł. Wygląda na to, że zmian możemy doczekać się już w najbliższe wakacje.

Aktualny limit na transakcje bez PIN-u wynosi 50 zł i został on ustanowiony w 2007 roku. Visa i Mastercard chcą podniesienia limitu do 100 zł, tłumacząc m.in. że obecny limit jest często niewystarczający. Płatności zbliżeniowe wykonywane kartą, smartfonem czy smartwatchem stają się coraz powszechniejsze, a w związku z rosnącymi cenami produktów limit 50 zł na pojedynczą transakcję wydaje się naprawdę niski.

Visa potwierdziła, że planuje podniesienie limitu płatności bez PIN-u z 50 na 100 zł jeszcze w tym roku. Decyzja wejdzie w życie 17 lipca 2020 roku, jednak zanim odczujemy zmianę to banki i producenci terminali muszą zaakceptować i wdrożyć zmianę.

Zgodę od Narodowego Banku Polskiego na podniesienie limitu płatności zbliżeniowych otrzymał również Mastercard. Na razie firma jednak nie podała dokładnej daty, kiedy planuje wprowadzać zmiany w życie, jednak prawdopodobnie ich również możemy spodziewać się do końca tego roku.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej maksymalny próg na płatności zbliżeniowe bez PIN-u wynosi 50 euro, czyli ok. 215 zł, a maksymalna kwota 5 transakcji be PIN-u nie wyższa niż 150 euro. Jednak jak na razie ani Visa ani Mascercard nie planują tak wysokich podwyżek w naszym kraju.

Przeciwnicy podniesienia limitu płatności bez podawania PIN-u zauważają, że może to prowadzić do wyłudzeń na większe kwoty. Teraz, jeśli ktoś ukradnie nam kartę, może bez podawania PIN-u wyciągnąć maksymalnie 250 zł. Przy kwocie 100 zł będzie to już 500 zł, zaś przy maksymalnej kwocie dozwolonej przez UE - nawet 1000 zł.