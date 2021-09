USA tworzą grupę niszczycieli. Mają "polować" na rosyjskie okręty

Będą śledzić rosyjskie okręty

Jako pierwsze wejdą do grupy jednostki USS Donald Cook i USS Thomas Hudner. W przyszłym roku dołączą do nich USS The Sullivans, USS Cole oraz USS Gravely. Grupa zadaniowa będzie składać się łącznie z czterech okrętów (dwa ostatnie znajdą się w niej wówczas, gdy rozpocznie się okres konserwacji i naprawy niszczyciela USS Donald Cook).