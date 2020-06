Unikat w skali świata. Leżał we wraku statku na dnie Bałtyku

Instrument to unikat w skali światowej. Istnieje tylko jeden taki egzemplarz. Został odkryty we wraku Generala Carletona, statku podróżującego z Whitby do krajów bałtyckich. W trakcie swojej ostatniej podróży 27 września 1785 roku natrafił na silny sztorm, z którym nie miał szans. Uszkodzony statek zatonął, a kilkunastu marynarzy straciło życie.