Technologia zaburza rytm dobowy organizmu. Naukowcy nie mają wątpliwości

Rytm dobowy to cykl zmian zachodzących każdego dnia, który dotyczy ludzi, zwierząt, a także roślin. Zapewnia on prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Według ekspertów jego istnienie jest warunkowane tzw. zegarem biologicznym, czyli wewnętrznymi czynnikami, które wpływają na aktywność, sen, odżywanie się czy procesy wzrostu i rozwoju.

Technologia ma wpływ na nasze funkcjonowanie

- Zegar główny ma prawie 24-godzinny wewnętrznym rytm i jest bardzo wrażliwy na światło o zmierzchu i o świcie, co pozwala na precyzyjne dostrojenie systemu dobowego, aby system był dynamiczny i dostosowywał się do sezonowych zmian czasu trwania dnia i nocy – wyjaśnił prof. John Axelsson, ekspert ds. badań snu z Instytutu Karolinska, cytowany przez ScienceAlert.

Badania wykazują, że jasne, sztuczne światło hamuje produkcję melatoniny u ludzi. To z kole może wpływać na cały sposób funkcjonowania zegara biologicznego. Naukowcy nie są jednak do końca pewni, w jaki sposób i czy w ogóle oddziałuje to na jakość naszego snu. Zwłaszcza że jest on warunkowany licznymi czynnikami.