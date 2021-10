WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne money.pl huawei + 2 huawei mobile serviceshuawei w polsce Sławomir Serafin 01-10-2021 16:03 Artykuł poleca Huawei Sprawdzamy ofertę Huawei AppGallery "Stworzenie własnego sklepu z aplikacjami to rzecz, której się podejmiemy i zakończymy z sukcesem w niebywałym tempie". Nie powiedział tak prawdopodobnie nikt… oprócz Huawei. Przez ostatnie dwa lata z mobilnymi serwisami Huawei (HMS) działo się sporo, a dziś sprawdzamy, jaką ofertą może się obecnie pochwalić sklep z aplikacjami AppGallery. Share Zawartość AppGallery jest podzielona na kategorie. Zajrzeliśmy do kilku z nich, by zobaczyć, czy na pewno znajdziemy w nich coś ciekawego dla każdego użytkownika. Co można znaleźć w AppGallery, czyli oficjalnym sklepie z aplikacjami dla urządzeń Huawei? Całkiem sporo. Przede wszystkim są tam tysiące aplikacji i gier, a można się tam natknąć na liczne promocje i konkursy. Ale nie zawsze tak było. By zdać sobie sprawę, jak ogromną pracę wykonano w kwestii zapełnienia AppGallery aplikacjami, trzeba wiedzieć, że pod koniec 2019 roku znajdowało się tam zaledwie około 40 lokalnych aplikacji i dopiero co wystartowano z dwoma pierwszymi serwisami dla deweloperów. Dziś liczba aplikacji przekroczyła 30 tysięcy, a samych polskich apek w sklepie Huawei jest prawie 2 tysiące. Huawei Źródło: Huawei Urządzenia mobilne Huawei korzystają z wyszukiwarki Petal Search, o której wypada powiedzieć nieco więcej. Nie jest to bowiem tylko przeglądarka internetu dostarczająca również takie usługi jak kalkulator kursu walut czy wyszukiwanie lokalnych atrakcji, ale również mechanizm wyszukiwania aplikacji zarówno w sklepie AppGallery, jak i poza nim. Zawartość AppGallery jest podzielona na kategorie. Zajrzeliśmy do kilku z nich, by zobaczyć, czy na pewno znajdziemy w nich coś ciekawego dla każdego użytkownika. I już na wstępie można powiedzieć, że rozczarowania nie było. Aplikacje dla osób chcących być na czasie Każdego namiętnego czytelnika z pewnością usatysfakcjonuje obecność aplikacji Legimi czy Empik GO. Jeśli natomiast lubisz być z wiadomościami na bieżąco, są tu odpowiednie apki Interia, TVN24, RMF24, gazet lokalnych, a nawet zagranicznych wydawców – Microsoft News lub Sky News. Każdy, kto po przeczytaniu najświeższych informacji chciałby się nimi podzielić ze znajomymi, albo po prostu podyskutować o rzeczach mniej i bardziej istotnych, również ma taką możliwość. W AppGaller znajdziemy popularne narzędzia do komunikacji, takiej jak Snapchat, Telegram, GG (!) oraz aplikacje pocztowe, takie jak WP Poczta (jak i O2 czy Onet). Tych, którzy akurat szukają swojej drugiej połowy, ucieszy obecność Tindera. Dla sieciowych śmieszków i osób, które lubią poczytać, jest także oficjalna aplikacja serwisu Wykop.pl. Aplikacje z kategorii Biznes i Finanse Już pierwsza pozycja wywołuje szeroki uśmiech, bowiem jest to pakiet Microsoft Office. W razie czego AppGallery służy zastępstwem w rodzaju Office Suite, ale znajdziemy tu również wiele klientów poczty, jak Petal Mail, Blue Mail, ale również Webex Meet czy aplikacje do mobilnego skanowania. Mobilne finanse to oczywiście głównie bankowość, a są tu aplikacje bankowe takie jak Alior Mobile, IKO, mBANK PL, CA24 Mobile czy Bank Millenium, które oczywiście oprócz zarządzania kontem umożliwią również płatności BLIK (większość) czy zbliżeniowe. Huawei Źródło: Huawei Aplikacje z kategorii Jedzenie i napoje W czasie pandemii mobilne zamawiania jedzenia z pewnością biło i bije rekordy popularności, a AppGallery sprawia, że nigdy nie utkniemy w domu czy poza nim z pustym brzuchem. Zamówić jedzenie w wybrane miejsce możemy między innymi dzięki aplikacjom Pyszne.pl czy Bolt Food. Dla osób, które odwiedzają restauracje osobiście i zbierają punkty w programach lojalnościowych, przy okazji przygotowano natomiast aplikacje KFC Polska, Costa Coffee czy Pizza Hut. Aplikacje z kategorii Rozrywka Co prawda po aplikacje Netflixa i HBO GO trzeba się pofatygować poza sklep (gdzie usłużnie skieruje nas wyszukiwarka Petal), ale w samym AppGallery znajdziemy takie pozycje jak nc+ GO, Player, cda.pl, Polsat Go czy w końcu OpenFM. Krótko mówiąc, osoby, które chcą pooglądać seriale lub filmy, nie muszą się martwić o to, że w smartfonach Huawei ich zabraknie. Aplikacje z kategorii Nawigacja i Transport Producent zadbał o obecność doskonałej nawigacji o nazwie Mapy Petal, ale jeśli jakimś cudem jej możliwości wam nie wystarczą, możecie sięgnąć po znane i lubiane HereWeGo. Poza tym jest tu apka na każdą okazję dla osób, które często podróżują, niezależnie od wybranego środka komunikacji. Dostępny jest zatem Bolt, JakDojade, iTaxi czy też BlaBlaCar. No i oczywiście ulubieniec wszystkich kierowców, czyli Yanosik. Tego znanego "rozbójnika" także pobierzecie z AppGallery. Aplikacje z kategorii Foto i Wideo oraz Narzędzia Na ilość aplikacji do obróbki zdjęć narzekać nie można, a filmowcy mogą sięgnąć po FilmoraGO, czy też Movavi. Są tu również aplikacje takie jak Empik Foto czy CEWE Fotoświat, a warto wspomnieć o mobilnej obsłudze wydruków choćby za pomocą HP Smart. A skoro przy poważniejszych narzędziach jesteśmy, to warto także wspomnieć o jakże istotnym bezpieczeństwie. Jeśli zależy nam na posiadaniu dodatkowego mechanizmu chroniącego nasze bezpieczeństwo, to możemy sięgnąć po narzędzia takich firm jak AVG czy Avast. Nie zabrakło także innych przeglądarek, jak Opera Mini czy Touch, oraz tak doskonałych narzędzi jak choćby Microsoft SwiftKey Keyboard. Kategoria Gry Mobilne granie na smartfonach i tabletach to obecnie potężny biznes, który niewątpliwie będzie się jeszcze bardziej rozrastał. Chcesz odnieść sukces ze swoim sklepem z aplikacjami? Musisz zadbać o graczy. W dziale z grami AppGallery znajdziemy prawdziwą tonę ciekawych aplikacji. Z nowości można wymienić tu Pascal’s Wager (to taki mobilny Dark Souls) czy też Figment (genialna platformówka dla młodszych). No i naturalnie znajdzie się tu World Of Tanks Blitz, Fortnite, Eve: Echoes, serię Asphalt czy też World Of Warships. To ciekawa propozycja tytułów premium, ale gorąco kibicujemy Huawei, by ta jeszcze się powiększyła. Wyszukiwarka Petal znajdzie dla nas również wiele interesujących propozycji spoza AppGallery. Podczas krótkiego poszukiwania udało nam się trafić między innymi na Call Of Duty: Mobile, Metal Slug, Hearthstone, Final Fantasy XV: A New Empire czy też – uwaga – aplikację GeForce NOW, która pozwala uruchomić na smartfonach gry znane z PC. Chcecie pograć w jeden z najgłośniejszych hitów na swoim smartfonie? Nie ma problemu, podłączcie tylko pada przez Bluetooth. Huawei AppGallery – dobra robota, która musi być kontynuowana Huawei Źródło: Huawei Podsumowując, Huawei wykonał świetną robotę, budując praktycznie od zera swój sklep z aplikacjami AppGallery. Znajdziemy w nim aplikacje praktycznie na każdą okazję, ale przestrzeń do dalszego rozwoju jeszcze istnieje. Tutaj wymienilibyśmy z pewnością lepsze uporządkowanie aplikacji czy też sprzątanie z mniej wartościowych aplikacji. Jest to z pewnością efekt uboczny intensywnego zapełniania sklepu, ale teraz warto postawić na większą dostępność i lepsze promowanie aplikacji i gier klasy premium. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami ze świata AppGallery, warto śledzić oficjalny profil sklepu na Facebooku: https://www.facebook.com/AppGalleryPL/. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Artykuł poleca Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze