SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [07.01.2020]

Cały świat żyje pożarami w Australii. Zmagania z żywiołem coraz częściej jednak przeradza się w bohaterskie akcje, a dzisiaj udało nam się dowiedzieć o kilku z nich. Jednak to nie jedyne ważne informacje dnia dzisiejszego. Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia dnia.

Niestety nawet największe sumy pieniędzy nie są w stanie zażegnać problemu, z jakim zmaga się kontynent. Wysokie temperatury sprawiają, że pożary mogą utrzymywać się jeszcze przez wiele dni. Chociaż wolontariusze i strażacy robią wszystko, co w ich mocy, by minimalizować straty, to już teraz wśród ofiar są miliony zwierząt. I chociaż pod względem ilości spalonej ziemi Australia nie ma sobie równych, to nie tylko ona zmaga się z żywiołem.