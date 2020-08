SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [03.08.2020]

Cały świat obserwuje poczynania rządu Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa w sprawie TikToka . To aplikacja, z która każdego miesiąca przyciąga 800 milionów aktywnych użytkowników. Czym zawiniła? Należy do chińskiego koncernu, a eksperci ds. cyberbezpieczeństwa widzą w niej wiele nieprawidłowości.

Elon Musk stwierdził, że piramidy zbudowali kosmici, nie egipcjanie

Elon Musk słynie z wypisywania bzdur na Twitterze i niekoniecznie zawsze robi to dla żartu. Tym razem wydaje się, że "łyknął" starą i bardzo absurdalną teorię spiskową . W jednym z wpisów na Twitterze mówi, że to oczywiste, że piramidy zbudowali kosmici . Z pewnością nie spodziewał się takiej odpowiedzi na tego tweeta, jaką uzyskał.

Egipska minister spraw zagranicznych Rania al-Mashat odpowiedziała mu na Twitterze. Na początku przyznaje, że śledzi i bardzo podziwia wszystko, co robi Musk. Jednocześnie zaprosiła go do wizyty w Egipcie i doczytania, w jaki sposób faktycznie zbudowano piramidy.

Virgin Galactic pokazuje naddźwiękowy odrzutowiec

Virgin Galactic pokazuje przyszłość, czyli odrzutowiec, który trzykrotnie przekroczy barierę dźwięku. Będzie to samolot pasażerski, chociaż wiele osób nie pomieści. Zależnie od układu kabiny, będzie mogło nim latać od 9 do 19 osób. Samolot ma przekraczać prędkość Mach 3, czyli ponad ponad kilometr na sekundę (3704,4 km/h).

Microsoft udostępnił pod koniec lipca nowy pakiet aktualizacji KB4568831. Większość użytkowników powinna móc już go pobrać i zainstalować. Jest to całkowicie opcjonalna aktualizacja, a więc Windows sam za was tego nie zrobi. Pakiet można pobrać w sekcji Windows Update. Jak to zrobić? Zajrzyj tutaj.

